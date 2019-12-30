Руководство «РБ Лейпциг» не исключает ухода Вернера

Председатель совета директоров «РБ Лейпциг» Оливер Минцлафф поделился мнением о нападающем команды Тимо Вернере и рассказал о будущем футболиста.
«Я чувствую, что Вернер уважает и благодарен нашему клубу. Ему здесь комфортно. Я думаю, что его агент также доволен нашей настойчивостью и решением, которое удовлетворило все стороны. Тимо понимает, что было правильным решением остаться в клубе под руководством Нагельсмана. Но он и понимает, что всё ещё может сделать следующий шаг в своей карьере и перейти в большой клуб.
Всё, что я могу сказать, – это то, что я ничего не исключаю. Мы всегда стараемся делать для клуба только лучшее. Если мы не сможем предложить игроку основу, которая будет помогать ему прогрессировать, то мы обсудим ситуацию честно. Сейчас у нас нет причин отпускать Тимо Вернера», — приводит слова Минцлаффа Kicker со ссылкой на Bulinews.
- 30 декабря 2019
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