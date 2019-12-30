Мамаев: поразило много негатива от людей. Не та история, чтобы осуждать год всей страной

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев подвёл итог истории со своим заключением в колонии, а также высказался о решении присоединиться к ростовчанам после расторжении контракта с «Краснодаром».
«Жизнь состоит из ошибок и испытаний. Для меня это был всё равно шаг вперёд. Из этого я извлёк огромный урок для себя, для дальнейшей жизни. Меня поразило много негатива со стороны людей. Это не та история, чтобы осуждать всей страной на протяжении года. Время в заключении? Я не думал о футболе, карьере. Думал о жене, детях. Я понимал, что им тяжелее, они остались без мужа, без отца.
Что касается перехода в «Ростов», я очень доволен этим решением. Те два месяца, что я провёл в команде, я очень счастлив. Валерий Карпин сказал, что ему в первую очередь важны футбольные и человеческие качества», — цитирует Мамаева «Комсомольская правда».
- 30 декабря 2019
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