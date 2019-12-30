Черчесов продолжит работу по контракту. РФС продлил соглашения с тренерами сборных России

Российский футбольный союз сообщил о подписании новых контрактов со тренерами национальных сборных.

РФС продлил контракты с тренерами женских команд по мини-футболу Еленой Фоминой и Евгением Кузьминым. Также были продлены контракты с тренерами юношеских сборных различных возрастов.



РФС сообщил о продолжении работы со Станиславом Черчесовым, Михаилом Галактионовым, Олегом Левиным (сборная России U20), Вадимом Гараниным (юношеская сборная России 2005 г.р.), Давидом Калатозишвили (женская сборная России U21), Ольгой Порядиной (женская юниорская сборная России U16), Ильёй Леоновым (женская национальная сборная России по пляжному футболу), Сергеем Скоровичем (молодёжные сборные России по мини-футболу) и Константином Маевским (юниорские сборные России по мини-футболу).