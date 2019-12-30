Опубликовано видео последнего тоста Глушакова в «Спартаке»

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал видео, на котором бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», произносит последний тост в качестве игрока красно-белых.



Утверждается, что ролик был снят в мае 2019 года на закрытом мероприятии, организованном после окончания сезона-2018/2019.

Видео доступно на «Чемпионате».



Глушаков защищал цвета «Спартака» с 2013 года и за шесть лет завоевал с клубом два трофея. В июне этого года красно-белые расторгли контракт с игроком, а спустя 10 дней он на правах свободного агента присоединился к «Ахмату».



В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и получил 3 жёлтые карточки.