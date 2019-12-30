Куртуа: уход Наваса в «ПСЖ» помог мне

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о вратаре «ПСЖ» Кейлоре Навасе.

«Всё происходит как в жизни. С кем-то ты лучше общаешься и больше с ними разговариваешь. Мы были с ним одноклубниками, у нас были нормальные отношения.

Его уход смог помочь мне. Мне кажется, основная причина в том, что извне больше не было никаких споров, потому что по факту мы были вратарями, которые конкурировали и усердно тренировались. Сейчас это происходит с Альфонсом Ареоля. Он является очень качественным вратарём. Для меня требования никак не изменились. Но стоит отметить, что теперь стало меньше споров за пределами клуба и об этом меньше и реже говорят», – приводит слова Куртуа Marca.

В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей в рамках чемпионата Испании, в которых пропустил 9 голов и оставил свои ворота в неприкосновенности в 8 встречах.