«Манчестер Юнайтед» может купить хавбека «Бенфики» Фернандеша

«Манчестер Юнайтед» может приобрести полузащитника «Бенфики» Жедсона Фернандеша в январское трансферное окно.
Английский клуб заинтересован в подписании хавбека португальской команды и может купить его уже этой зимой. Представители 20-летнего игрока находятся в Великобритании и пытаются заключить арендное соглашение с футболистом с опцией выкупа за € 40 млн. Ранее летом «Милан» был заинтересован в подписании игрока, но «Бенфика» отказалась.
Жедсон Фернандеш принял участие в шести матчах за «Бенфику» в чемпионате Португалии в этом сезоне и не отметился результативными действиями. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии в этом сезоне. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера в активе 31 очко в 20 турах. Следующий матч команда проведёт с «Арсеналом» в гостях. Встреча состоится 1 января.
- 30 декабря 2019
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