Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пляжный «Спартак» выложил песню про футбольную команду. Там слова про пиджак и Шюррле

Пляжный «Спартак» выложил песню про футбольную команду. Там слова про пиджак и Шюррле
Футбол / РПЛ 0

Пляжный клуб «Спартак» в своём «твиттере» опубликовал видео с песней в исполнении бывшего вратаря футбольной команды Алексея Зуева.

В песне в юмористическом ключе упоминается футбольный «Спартак». В частности, в тексте есть следующие строки:

«Если у вас в гардеробе,
Вдруг появился пиджак,
То лучше забейте на моду.
Отдайте его, отдайте его, отдайте его просто так!
Вы все респектуете Шюррле,
Он чемпион мира, о да!
Но вы посмотрите на наших.
У нас их вообще, у нас их вообще, у нас их вообще целых два».

Ролик сопровождается следующей подписью: «Чувство юмора и ирония необходимы всем болельщикам «Спартака». Без этого никак. Не забудьте об этом во время просмотра нашего новогоднего ролика. С наступающим, красно-белые!»

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019