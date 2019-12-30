Пляжный «Спартак» выложил песню про футбольную команду. Там слова про пиджак и Шюррле

Пляжный клуб «Спартак» в своём «твиттере» опубликовал видео с песней в исполнении бывшего вратаря футбольной команды Алексея Зуева.



В песне в юмористическом ключе упоминается футбольный «Спартак». В частности, в тексте есть следующие строки:



«Если у вас в гардеробе,

Вдруг появился пиджак,

То лучше забейте на моду.

Отдайте его, отдайте его, отдайте его просто так!

Вы все респектуете Шюррле,

Он чемпион мира, о да!

Но вы посмотрите на наших.

У нас их вообще, у нас их вообще, у нас их вообще целых два».



Ролик сопровождается следующей подписью: «Чувство юмора и ирония необходимы всем болельщикам «Спартака». Без этого никак. Не забудьте об этом во время просмотра нашего новогоднего ролика. С наступающим, красно-белые!»