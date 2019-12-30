«Ренн» может арендовать вингера «Барселоны» Дембеле

Французский «Ренн» рассматривает возможность аренды полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. Об этом сообщает AS.

В настоящее время француз восстанавливается от травмы бедра и сможет вернуться на поле лишь в феврале следующего года. Как сообщает источник, из-за приобретения Антуана Гризманна у Дембеле ограничивается игровое время, к тому же игроки из академии также претендуют на место в основном составе. Если француз вернётся в «Ренн» на правах аренды, то «Барселона» будет выплачивать большую часть зарплаты игрока, тогда как французский клуб не сможет платить более 30%.

Усман Дембеле принял участие в пяти матчах чемпионата Испании в этом сезоне. 22-летний игрок забил один гол и не отметился результативными передачами.