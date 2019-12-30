«Ренн» может арендовать вингера «Барселоны» Дембеле
Французский «Ренн» рассматривает возможность аренды полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. Об этом сообщает AS.
В настоящее время француз восстанавливается от травмы бедра и сможет вернуться на поле лишь в феврале следующего года. Как сообщает источник, из-за приобретения Антуана Гризманна у Дембеле ограничивается игровое время, к тому же игроки из академии также претендуют на место в основном составе. Если француз вернётся в «Ренн» на правах аренды, то «Барселона» будет выплачивать большую часть зарплаты игрока, тогда как французский клуб не сможет платить более 30%.
Усман Дембеле принял участие в пяти матчах чемпионата Испании в этом сезоне. 22-летний игрок забил один гол и не отметился результативными передачами.
«Манчестер Сити» провёл встречу с представителями Дембеле
- 30 декабря 2019
-
17:38
-
17:25
-
17:20
-
17:04
-
16:54
-
16:33
-
16:19
-
15:54
-
15:53
-
15:27
-
15:13
-
14:55
-
14:44
-
14:36
-
14:10
-
14:09
-
14:01
-
13:41
-
13:40
-
13:24
-
13:01
-
12:52
-
12:47
-
12:23
-
12:18
-
12:02
-
11:43
-
11:27
-
11:26
-
11:01
-
10:40
-
10:25
-
10:20
-
09:53
-
09:52
Партнерский контент