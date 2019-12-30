«Ливерпуль» — лучшая команда 2019 года по версии спортивных журналистов

Международная ассоциация спортивной прессы на своём сайте подвела итоги голосования за лучшую команду в уходящем 2019 году.
Больше всего голосов набрал «Ливерпуль», которому в этом году удалось завоевать три трофея – Кубок Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и титул клубного чемпиона мира. За английский клуб проголосовали 908 журналистов, что составило 30,21% от общего числа участников голосования.
Десятка лучших команд года выглядит следующим образом.
1. «Ливерпуль» (футбол, мужчины) – 30,21% голосов
2. Сборная США (футбол, женщины) – 17,9%
3. Сборная ЮАР (регби, мужчины) – 14,44%
4. Сборная Бразилии (волейбол, мужчины) – 8,88%
5. «Дьёри Ауди» (гандбол, женщины) – 5,79%
6. Сборная Дании (гандбол, мужчины) – 4,59%
7. Команда Норвегии (биатлон) – 3,89%
8. Сборная Италии (водное поло, мужчины) – 3,79%
9. Сборная Испании (баскетбол, женщины) – 3,26%
10. Смешанная команда Японии (дзюдо) – 2,43%.
- 30 декабря 2019
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