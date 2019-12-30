Тер Штеген пропустит матч с «Эспаньолом» из-за травмы
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген пропустит матч 19-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» из-за повреждения, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
Немецкий вратарь испытывает проблемы с правым коленом. Сроки его возвращения на поле будут зависеть от хода восстановления.
Также сообщается, что полузащитник «Барселоны» Артур продолжает испытывать боли в паховой области. Ожидается, что хавбек каталонцев сможет вернуться на поле не раньше чем через три недели.
Матч 19-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона» состоится 4 января на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. 9 января «Барселона» сыграет с мадридским «Атлетико» в матче 1/2 финала Суперкубка Испании.
Вратарь «Барселоны» тер Штеген впервые стал отцом
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