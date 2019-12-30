Агуэро — лучший бомбардир АПЛ десятилетия. Варди не хватило одного гола до топ-5

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил наибольшее количество голов в английской Премьер-лиге за последние 10 лет. На счету 31-летнего аргентинца 174 мяча. Напомним, Кун выступает в составе манчестерского гранда с лета 2011 года.



Вторым бомбардиром десятилетия стал 26-летний Гарри Кейн, выступающий за «Тоттенхэм Хотспур». Регулярным игроком основного состава британец стал в сезоне-2013/2014, однако это не помешало ему забить 136 мячей. Третье место занял Уэйн Руни, выступавший за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», — 114 голов.



Топ-10 бомбардиров АПЛ десятилетия:



1. Серхио Агуэро «Манчестер Сити» — 174.

2. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 136.

3. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», «Эвертон») — 114.

4. Ромелу Лукаку («Челси», «Эвертон», «Вест Бромвич», «Манчестер Юнайтед») — 113.

5. Робин ван Перси («Арсенал», «Манчестер Юнайтед») — 98.

6. Джейми Варди («Лестер Сити») — 97.

7. Эден Азар («Челси») — 85.

8. Оливье Жиру («Арсенал», «Челси») — 78.

9. Рахим Стерлинг («Ливерпуль», «Манчестер Сити») — 77.

10. Садио Мане («Ливерпуль») — 76.