Агуэро — лучший бомбардир АПЛ десятилетия. Варди не хватило одного гола до топ-5

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил наибольшее количество голов в английской Премьер-лиге за последние 10 лет. На счету 31-летнего аргентинца 174 мяча. Напомним, Кун выступает в составе манчестерского гранда с лета 2011 года.
Вторым бомбардиром десятилетия стал 26-летний Гарри Кейн, выступающий за «Тоттенхэм Хотспур». Регулярным игроком основного состава британец стал в сезоне-2013/2014, однако это не помешало ему забить 136 мячей. Третье место занял Уэйн Руни, выступавший за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», — 114 голов.
Топ-10 бомбардиров АПЛ десятилетия:
1. Серхио Агуэро «Манчестер Сити» — 174.
2. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 136.
3. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», «Эвертон») — 114.
4. Ромелу Лукаку («Челси», «Эвертон», «Вест Бромвич», «Манчестер Юнайтед») — 113.
5. Робин ван Перси («Арсенал», «Манчестер Юнайтед») — 98.
6. Джейми Варди («Лестер Сити») — 97.
7. Эден Азар («Челси») — 85.
8. Оливье Жиру («Арсенал», «Челси») — 78.
9. Рахим Стерлинг («Ливерпуль», «Манчестер Сити») — 77.
10. Садио Мане («Ливерпуль») — 76.
- 30 декабря 2019
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