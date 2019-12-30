Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агуэро — лучший бомбардир АПЛ десятилетия. Варди не хватило одного гола до топ-5

Агуэро — лучший бомбардир АПЛ десятилетия. Варди не хватило одного гола до топ-5
Футбол / Англия 0

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро забил наибольшее количество голов в английской Премьер-лиге за последние 10 лет. На счету 31-летнего аргентинца 174 мяча. Напомним, Кун выступает в составе манчестерского гранда с лета 2011 года.

Вторым бомбардиром десятилетия стал 26-летний Гарри Кейн, выступающий за «Тоттенхэм Хотспур». Регулярным игроком основного состава британец стал в сезоне-2013/2014, однако это не помешало ему забить 136 мячей. Третье место занял Уэйн Руни, выступавший за «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», — 114 голов.

Топ-10 бомбардиров АПЛ десятилетия:

1. Серхио Агуэро «Манчестер Сити» — 174.
2. Гарри Кейн («Тоттенхэм») — 136.
3. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед», «Эвертон») — 114.
4. Ромелу Лукаку («Челси», «Эвертон», «Вест Бромвич», «Манчестер Юнайтед») — 113.
5. Робин ван Перси («Арсенал», «Манчестер Юнайтед») — 98.
6. Джейми Варди («Лестер Сити») — 97.
7. Эден Азар («Челси») — 85.
8. Оливье Жиру («Арсенал», «Челси») — 78.
9. Рахим Стерлинг («Ливерпуль», «Манчестер Сити») — 77.
10. Садио Мане («Ливерпуль») — 76.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019