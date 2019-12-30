Хавбек «Краснодара» заключил контракт с «Енисеем»
«Енисей» на официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Олегом Ланиным. Соглашение красноярского клуба с 23-летним футболистом рассчитано на 1,5 года.
«Рад подписать с „Енисеем“ полноценный контракт. Уже не терпится вновь приступить к тренировкам, чтобы во второй части сезона радовать болельщиков новыми победами», — отметил Ланин.
Ланин является воспитанником «Краснодара». Летом 2019 года полузащитник перешёл в красноярский «Енисей» на правах аренды. В нынешнем сезоне Ланин принял участие в 20 матчах Футбольной национальной лиги. Также Ланин выступал за такие команды, как «Балтика», самарские «Крылья Советов» и «Химки».
«Енисей» набрал 25 очков в 25 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.
«Краснодар» отдал «Енисею» в аренду 23-летнего полузащитника
- 30 декабря 2019
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