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Хавбек «Краснодара» заключил контракт с «Енисеем»

Хавбек «Краснодара» заключил контракт с «Енисеем»
Футбол / РПЛ 0

«Енисей» на официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Олегом Ланиным. Соглашение красноярского клуба с 23-летним футболистом рассчитано на 1,5 года.

«Рад подписать с „Енисеем“ полноценный контракт. Уже не терпится вновь приступить к тренировкам, чтобы во второй части сезона радовать болельщиков новыми победами», — отметил Ланин.

Ланин является воспитанником «Краснодара». Летом 2019 года полузащитник перешёл в красноярский «Енисей» на правах аренды. В нынешнем сезоне Ланин принял участие в 20 матчах Футбольной национальной лиги. Также Ланин выступал за такие команды, как «Балтика», самарские «Крылья Советов» и «Химки».

«Енисей» набрал 25 очков в 25 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.

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