Давид Луис: Артета станет одним из лучших тренеров в мире

Защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис поделился мнением о главном тренере «канониров» Микеле Артете.



«Думаю, Артета станет одним из лучших тренеров в мире. У меня была возможность поработать со многими тренерами. Артета умён, он был игроком и знает, каково это. Я думаю, он сможет стать одним из лучших. Помочь ему сделать это — часть нашей работы. Я верю в его философию, верю в то, как он видит футбол», — приводит слова Луиса Sky Sports.



Напомним, ранее Артета работал в качестве ассистента Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». 20 декабря 37-летний испанский специалист подписал контракт с лондонским «Арсеналом» на три с половиной года. Ранее «Арсеналом» руководил другой испанец — Унаи Эмери.

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