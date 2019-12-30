«Рома» желает выкупить Смоллинга у «Манчестер Юнайтед»
Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, выступающий на правах аренды за «Рому», может перебраться в Италию на постоянной основе. Об этом в своём «твиттере» сообщает спортивный журналист Николо Шира.
По информации источника, римский клуб готов сделать британскому гранду предложение в € 15 млн и € 3 млн бонусами. «Манчестер Юнайтед» рассчитывает выручить не менее € 20 млн. Самому футболисту будет предложен контракт с годичным окладом в € 3,2 млн.
В текущем сезоне чемпионата Италии 30-летний Смоллинг провёл 12 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Также на его счету три матча в Лиге Европы, в которых результативными действиями англичанин не отличился.
- 30 декабря 2019
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