Санетти: Видаль может поднять «Интер» на уровень выше

Бывший защитник «Интера» Хавьер Санетти, занимающий должность вице-президента миланского клуба, прокомментировал информацию об интересе со стороны клуба к полузащитнику «Барселоны» Артуро Видалю.



«Мы посмотрим, как пойдёт трансферное окно. У нас есть месяц, чтобы добиться цели. Видаль — игрок с отличным характером и опытом. Посмотрим, что получится. Мы говорим об игроке, который, безусловно, может поднять нас на уровень выше. Мы уже на хорошем уровне», — приводит слова Санетти ESPN.

Ранее сообщалось, что Видаль согласовал условия личного контракта с миланским «Интером». Теперь чёрно-синим нужно согласовать условия трансфера 32-летнего чилийского футболиста с «Барселоной».

В нынешнем сезоне Видаль забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах за «Барселону» во всех турнирах.