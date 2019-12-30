Санетти: Видаль может поднять «Интер» на уровень выше

Бывший защитник «Интера» Хавьер Санетти, занимающий должность вице-президента миланского клуба, прокомментировал информацию об интересе со стороны клуба к полузащитнику «Барселоны» Артуро Видалю.
«Мы посмотрим, как пойдёт трансферное окно. У нас есть месяц, чтобы добиться цели. Видаль — игрок с отличным характером и опытом. Посмотрим, что получится. Мы говорим об игроке, который, безусловно, может поднять нас на уровень выше. Мы уже на хорошем уровне», — приводит слова Санетти ESPN.
Ранее сообщалось, что Видаль согласовал условия личного контракта с миланским «Интером». Теперь чёрно-синим нужно согласовать условия трансфера 32-летнего чилийского футболиста с «Барселоной».
В нынешнем сезоне Видаль забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 19 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
- 30 декабря 2019
-
20:27
-
20:20
-
20:10
-
19:49
-
19:30
-
19:23
-
19:06
-
18:56
-
18:45
-
18:24
-
18:24
-
18:00
-
17:59
-
17:38
-
17:25
-
17:20
-
17:04
-
16:54
-
16:33
-
16:19
-
15:54
-
15:53
-
15:27
-
15:13
-
14:55
-
14:44
-
14:36
-
14:10
-
14:09
-
14:01
-
13:41
-
13:40
-
13:24
-
13:01
-
12:52