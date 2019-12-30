Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Влашич — лучший игрок ЦСКА в декабре по версии болельщиков

Влашич — лучший игрок ЦСКА в декабре по версии болельщиков
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом декабря в московской команде по версии болельщиков, сообщает официальный сайт «армейцев».

По итогам голосования болельщиков, проходившего на сайте ЦСКА, Влашич набрал 33% голосов. Вторым стал Игорь Акинфеев (16%), третьим — Иван Обляков (13%). Напомним, Влашич принял участие в трёх матчах московского клуба в декабре и забил победный гол в ворота «Эспаньола» (1:0) в матче группового этапа Лиги Европы.

Влашич был признан игроком месяца в ЦСКА второй раз подряд. С июля по сентябрь футболистом месяца ЦСКА признавался Марио Фернандес, а в октябре лучшим стал Игорь Акинфеев.

ЦСКА набрал в 19 матчах 34 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019