Влашич — лучший игрок ЦСКА в декабре по версии болельщиков

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом декабря в московской команде по версии болельщиков, сообщает официальный сайт «армейцев».



По итогам голосования болельщиков, проходившего на сайте ЦСКА, Влашич набрал 33% голосов. Вторым стал Игорь Акинфеев (16%), третьим — Иван Обляков (13%). Напомним, Влашич принял участие в трёх матчах московского клуба в декабре и забил победный гол в ворота «Эспаньола» (1:0) в матче группового этапа Лиги Европы.



Влашич был признан игроком месяца в ЦСКА второй раз подряд. С июля по сентябрь футболистом месяца ЦСКА признавался Марио Фернандес, а в октябре лучшим стал Игорь Акинфеев.

ЦСКА набрал в 19 матчах 34 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.