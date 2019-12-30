«Реал» может вернуть Эдегора из аренды в «Реале Сосьедад». Это будет стоить клубу € 4 млн

Досрочное возвращение Мартина Эдегора из аренды в «Реале Сосьедад» будет стоить мадридскому «Реалу» порядка € 4 млн. Об этом сообщает AS.



По информации издания, руководство «сливочных» рассматривает вариант с прерыванием арендного соглашения с «Реалом Сосьедад». Проблема заключается в том, что мадридский клуб не предусмотрел в двухгодичном арендном соглашении опции по досрочному возвращением игрока, и в этом случае им придётся выплатить штраф.



Тем не менее клубы могут кулуарно решить этот вопрос благодаря хорошим отношениям. В таком случае аренда Эдегора будет прервана без каких либо выплат со стороны мадридского «Реала».



В этом сезоне чемпионата Испании Мартин Эдегор принял участие в 16 матчах. Норвежский полузащитник забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в матчах за «Реал Сосьедад».

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