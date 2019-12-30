«Реал» может вернуть Эдегора из аренды в «Реале Сосьедад». Это будет стоить клубу € 4 млн

Досрочное возвращение Мартина Эдегора из аренды в «Реале Сосьедад» будет стоить мадридскому «Реалу» порядка € 4 млн. Об этом сообщает AS.
По информации издания, руководство «сливочных» рассматривает вариант с прерыванием арендного соглашения с «Реалом Сосьедад». Проблема заключается в том, что мадридский клуб не предусмотрел в двухгодичном арендном соглашении опции по досрочному возвращением игрока, и в этом случае им придётся выплатить штраф.
Тем не менее клубы могут кулуарно решить этот вопрос благодаря хорошим отношениям. В таком случае аренда Эдегора будет прервана без каких либо выплат со стороны мадридского «Реала».
В этом сезоне чемпионата Испании Мартин Эдегор принял участие в 16 матчах. Норвежский полузащитник забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в матчах за «Реал Сосьедад».
- 30 декабря 2019
-
22:13
-
21:56
-
21:47
-
21:15
-
20:59
-
20:27
-
20:20
-
20:10
-
19:49
-
19:30
-
19:23
-
19:06
-
18:56
-
18:45
-
18:24
-
18:24
-
18:00
-
17:59
-
17:38
-
17:25
-
17:20
-
17:04
-
16:54
-
16:33
-
16:19
-
15:54
-
15:53
-
15:27
-
15:13
-
14:55
-
14:44
-
14:36
-
14:10
-
14:09
-
14:01