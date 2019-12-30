Месси — спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и американская гимнастка Симона Байлз были признаны в 2019 году спортсменами года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS), сообщает официальный сайт организации.



В голосовании принял участие 331 журналист из 102 стран мира. Месси набрал 13,11% голосов, обойдя в упорной борьбе кенийского легкоатлета Элиуда Кипчоге (12,01%). Третью позицию в голосовании занял испанский теннисист Рафаэль Надаль (9,38%). Российский пловец Антон Чупков, попавший в список претендентов на звание лучшего спортсмена года, набрал 1,23% голосов.



Байлз стала первой среди женщин, набрав 15,04% голосов. Второе место по итогам голосования заняла американская футболистка Меган Рапино (13,51%). На третьем месте — ямайская легкоатлетка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (11,01%).