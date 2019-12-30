Кассано: когда Ибрагимович повышает голос на тренировке, нужно начинать бояться

Бывший игрок «Милана» и сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал возвращение в россонери Златана Ибрагимовича.



«80% игроков «Милана» не заслуживают играть в этом клубе. Впрочем, я уверен, что приход Ибрагимовича будет мотивировать их играть лучше, работать над собой.



На тренировках Златан заставляет усерднее работать каждого. Если он видит, что кто-то не слишком старателен, он тут же повышает голос. В эти моменты нужно начинать бояться», — цитирует Кассано Sky Sport Italia.

Ибрагимович и Кассано выступали в составе «Милана» в сезонах 2010/2011 и 2011/2012. Вместе они выиграли чемпионат Италии и стали обладателями Суперкубка Италии. Последним клубом Кассано стала «Верона», за которую он выступал в 2017 году.