Кассано: когда Ибрагимович повышает голос на тренировке, нужно начинать бояться
Бывший игрок «Милана» и сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал возвращение в россонери Златана Ибрагимовича.
«80% игроков «Милана» не заслуживают играть в этом клубе. Впрочем, я уверен, что приход Ибрагимовича будет мотивировать их играть лучше, работать над собой.
На тренировках Златан заставляет усерднее работать каждого. Если он видит, что кто-то не слишком старателен, он тут же повышает голос. В эти моменты нужно начинать бояться», — цитирует Кассано Sky Sport Italia.
Ибрагимович и Кассано выступали в составе «Милана» в сезонах 2010/2011 и 2011/2012. Вместе они выиграли чемпионат Италии и стали обладателями Суперкубка Италии. Последним клубом Кассано стала «Верона», за которую он выступал в 2017 году.
- 30 декабря 2019
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