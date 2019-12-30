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«Ювентус» близок к трансферу 19-летнего хавбека «Аталанты». Сумма сделки — более € 35 млн

«Ювентус» близок к трансферу 19-летнего хавбека «Аталанты». Сумма сделки — более € 35 млн
Футбол / Италия 0

Туринский «Ювентус» договорился с «Аталантой» о трансфере 19-летнего шведского полузащитника Деяна Кулусевски. Как сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо, клубы уже договорились о сумме сделки — € 35 млн плюс бонусы.

Следующим шагом станет улаживание вопросов по личному контракту шведа. Сам трансфер должен быть официально оформлен уже в первые дни зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Кулусевски выступает на правах аренды за «Парму». В 17 матчах, проведённых в Серии А, он забил четыре гола и отдал семь результативных передач. В 2019 году полузащитник дебютировал в составе сборной Швеции в матче со сборной Фарерских островов в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020.

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