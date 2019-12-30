Бен-Йеддер обошёл Головина в голосовании за лучшего игрока «Монако» в первой части сезона

Нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер признан лучшим игроком монегасков в чемпионате Франции в первой части сезона-2019/2020 по версии болельщиков, сообщает официальный сайт клуба.



Второе место в голосовании занял российский полузащитник Александр Головин, на третьем месте расположился Бенжамен Лекомт.



Бен-Йеддер принял участие в 16 матчах французской Лиги 1 и записал на свой счёт 13 голов. Французский форвард возглавляет бомбардирскую гонку в чемпионате Франции. Головин также сыграл в 16 матчах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.



«Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В 18 матчах монегаски набрали 28 очков. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 18 матчах 45 очков. «ПСЖ».

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