«Он был на массаже». Эмери назвал единственного игрока «Арсенала», не попрощавшегося с ним

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери раскрыл подробности своего ухода из клуба. По его словам, не все игроки команды пришли попрощаться, когда он покидал клубную базу.



«Я не стал произносить большую речь в раздевалке. Решил, что будет лучше, если каждый из игроков подойдёт ко мне лично.



Подошли все, кроме одного человека — Лукаса Торрейры. Он оставил мне сообщение, поскольку в тот момент ему делали массаж. Все остальные тем не менее пришли. Мне даже отправили сообщения Косельни и Уэлбек (оба футболиста покинули клуб летом. — Прим. «Чемпионата»). Я поблагодарил каждого за их слова», — цитирует Эмери Daily Express.

Напомним, Эмери руководил «Арсеналом» с начала сезона-2018/19. В начале декабря он был уволен за неудовлетворительные результаты.