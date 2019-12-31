5 лучших голов 20-го тура английской Премьер-лиги. Видео

Представлен топ-5 голов 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20. В подборку вошли мячи полузащитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Аарона Муя, защитника «Кристан Пэлас» Джеймса Томкинса, полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, хавбека «Лестер Сити» Демарая Грэя и лидера центра поля «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



После 20 туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль». В активе мерсисайдцев 55 очков. Второе место занимает «Лестер Сити» (42), третье — «Манчестер Сити» (41). Топ-4 замыкает лондонский «Челси» (35). На пятом месте — «Манчестер Юнайтед» (31).



Календарь матчей АПЛ сезона-2019/2020 доступен на «Чемпионате». Турнирную таблицу английского первенства можно посмотреть здесь.