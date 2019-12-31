Чичарито может продолжить карьеру в MLS

Мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес не исключает свой переход в один из североамериканских клубов, представляющих MLS.



«Я постоянно думаю о своём будущем и хочу быть максимально открытым для любой возможности. MLS? Это отличная лига, которая из года в год становится только лучше. Конечно, это возможность для меня. Впрочем, любая лига является для меня возможностью», — цитирует мексиканца Marca.



В текущем сезоне 31-летний Чичарито провёл 13 матчей за «Севилью», в которых забил три гола. До переезда в Испанию он выступал за «Вест Хэм Юнайтед», «Байер 04», «Реал» Мадрид» «Манчестер Юнайтед» и «Гвадалахару». На протяжении карьеры Эрнандес провёл 109 матчей в составе сборной Мексики, в которых забил 52 гола.