Чичарито может продолжить карьеру в MLS
Мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес не исключает свой переход в один из североамериканских клубов, представляющих MLS.
«Я постоянно думаю о своём будущем и хочу быть максимально открытым для любой возможности. MLS? Это отличная лига, которая из года в год становится только лучше. Конечно, это возможность для меня. Впрочем, любая лига является для меня возможностью», — цитирует мексиканца Marca.
В текущем сезоне 31-летний Чичарито провёл 13 матчей за «Севилью», в которых забил три гола. До переезда в Испанию он выступал за «Вест Хэм Юнайтед», «Байер 04», «Реал» Мадрид» «Манчестер Юнайтед» и «Гвадалахару». На протяжении карьеры Эрнандес провёл 109 матчей в составе сборной Мексики, в которых забил 52 гола.
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