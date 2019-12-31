Гвардиола может начать использовать Родри на позиции центрального защитника

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение перевести Родриго Эрнандеса на позицию центрального защитника в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

«Мы играли против «Кристал Пэлас» с четверкой защитников, и Родри был хорош в этой роли. Однако он провёл не так уж много тренировок, чтобы играть на этой позиции при таком насыщенном графике.



Конечно, он способен играть на этой позиции, но ему нужно научиться некоторым движениям и отточить их на тренировках, а пока у нас не было возможности для этого», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Ранее в СМИ появилась информация, скауты «Манчестер Сити» начали рассматривать игроков для усиления защитной линии в январское трансферное окно.