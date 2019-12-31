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Спортивный директор «Эспаньола»: Халк недостижим для нас

Спортивный директор «Эспаньола»: Халк недостижим для нас
Футбол / Испания 0

Спортивный директор «Эспаньола» Руфете прокомментировал слухи, связывающие испанский клуб с бразильским нападающим и экс-игроком «Зенита» Халком.

«Такой игрок, как Халк, недостижим для «Эспаньола». Прежде чем выходить на трансферный рынок, мы должны начать работать с игроками, которые имеются у нас в распоряжении. Мы должны вернуть им уверенность.

На данный момент трансферный рынок сложный. Но каждый приходящий игрок должен понимать, с какой ситуацией ему необходимо будет столкнуться. Мы должны спасти себя от вылета», — приводит слова функционера Marca.

В завершившемся сезоне Суперлиги Халк отметился 10 голами и 6 результативными передачами в 25 матчах и помог «Шанхай СИПГ» занять третье место в турнирной таблице.

Экс-нападающий «Зенита» Халк стал трансферной целью «Эспаньола»
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