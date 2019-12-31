Защитник «Манчестер Юнайтед» Бейи впервые с июля приступил к тренировкам

Ивуарийский защитник Эрик Бейи близок к возвращению в строй «Манчестер Юнайтед» после первого участия в тренировке команды в понедельник, спустя 5 месяцев реабилитации после травмы.

В июле 25-летний футболист получил травму колена в июле на предсезонном товарищеском турнире в матче с «Тоттенхэмом», который завершился победой «манкунианцев» со счётом 2:1.

В этом календарном году из-за травм Бейи принял участие лишь в 7 играх.

На данный момент в лазарете « красных дьяволов» находятся Скотт Мактоминай, Эшли Янг и Аксель Туанзебе.

«Манчестер Юнайтед», имея в своём активе 31 очко, располагается на 5-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (24) — на 13-м месте. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 января 2020 года на выезде сыграет с «Арсеналом».