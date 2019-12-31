Защитник «Манчестер Юнайтед» Бейи впервые с июля приступил к тренировкам

Ивуарийский защитник Эрик Бейи близок к возвращению в строй «Манчестер Юнайтед» после первого участия в тренировке команды в понедельник, спустя 5 месяцев реабилитации после травмы.
В июле 25-летний футболист получил травму колена в июле на предсезонном товарищеском турнире в матче с «Тоттенхэмом», который завершился победой «манкунианцев» со счётом 2:1.
В этом календарном году из-за травм Бейи принял участие лишь в 7 играх.
На данный момент в лазарете « красных дьяволов» находятся Скотт Мактоминай, Эшли Янг и Аксель Туанзебе.
«Манчестер Юнайтед», имея в своём активе 31 очко, располагается на 5-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (24) — на 13-м месте. В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 января 2020 года на выезде сыграет с «Арсеналом».
- 31 декабря 2019
-
04:10
-
03:24
-
03:05
-
02:53
-
01:54
-
00:59
-
00:49
-
00:43
-
00:27
-
00:17
- 30 декабря 2019
-
23:56
-
23:37
-
23:32
-
23:07
-
22:48
-
22:29
-
22:13
-
21:56
-
21:47
-
21:15
-
20:59
-
20:27
-
20:20
-
20:10
-
19:49
-
19:30
-
19:23
-
19:06
-
18:56
-
18:45
-
18:24
-
18:24
-
18:00
-
17:59
-
17:38