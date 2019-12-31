«Реал» готов продать Хамеса Родригеса в «Эвертон» за € 42 млн

Английский «Эвертон» является главным претендентом на колумбийского полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса, сообщает издание El Desmarque.
28-летний игрок в первой половине сезона не впечатлил главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана и президента «Королевского клуба» Флорентино Переса. «Реал» рассматривает вариант с продажей игрока, контракт которого истекает в 2021 году, и готов принять предложение в размере € 42 млн.
Карло Анчелотти, возглавивший «Эвертон» этой зимой, уже работал в «Баварии» и «Реале» с колумбийским полузащитником и не против возобновить сотрудничество. Английский клуб уже установил контакт с агентом игрока Жорже Мендешом.
В этом сезоне Хамес принял участие в 7 играх за «Реал», в которых отметился 1 голом и 1 голевой передачей.
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