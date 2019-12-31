Зинченко — о VAR: нужно это просто принять, закрыть рот и играть
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался о системе VAR после после домашнего матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
«Момент был очень быстрым. Я знал, что Муссе был ближе к воротам, чем я, поэтому был на 100% уверен, что он в офсайде. Но даже после матча я пересмотрел эпизод пару раз и очень волновался. Было крайне опасно, потому что Эрик Гарсия был дальше меня, а я о нем не знал.
У каждого своё мнение. Я считаю, что мы должны принять видеоповторы и играть в свой футбол. Что мы можем сделать? Если бы я говорил, что мне не нравится VAR, то ничего бы не изменилось. Нужно это просто принять, закрыть рот и играть», — приводит слова Зинченко Manchester Evening News.
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