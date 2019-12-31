Радимов: Кокорин весной усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов уверен, что Александр Кокорин успешно возобновит футбольную карьеру.

«Давайте я так скажу: я видел две игры — товарищеские и тренировки с участием Кокорина. Так вот, Кокорин усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России. Мне так кажется. Я могу ошибаться, как и любой другой человек. Но на данный момент я считаю, что это сильнейший нападающий в России, если начнёт играть.

Более того, я готов даже поспорить: по весенней части чемпионата Кокорин забьёт больше голов, чем любой другой футболист. Если кто-то готов предложить мне противоположное пари, то я готов принять его», — приводит слова Радимова «Спорт уик-энд».