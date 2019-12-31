Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Радимов: Кокорин весной усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России

Радимов: Кокорин весной усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов уверен, что Александр Кокорин успешно возобновит футбольную карьеру.

«Давайте я так скажу: я видел две игры — товарищеские и тренировки с участием Кокорина. Так вот, Кокорин усилит «Зенит» и станет сильнейшим нападающим в России. Мне так кажется. Я могу ошибаться, как и любой другой человек. Но на данный момент я считаю, что это сильнейший нападающий в России, если начнёт играть.

Более того, я готов даже поспорить: по весенней части чемпионата Кокорин забьёт больше голов, чем любой другой футболист. Если кто-то готов предложить мне противоположное пари, то я готов принять его», — приводит слова Радимова «Спорт уик-энд».

Радимов — о «Зените», ЦСКА, хейте «Спартака» и разводе с Булановой. Откровенное интервью
Известный футболист и тренер впервые рассказывает о разрыве с популярной певицей и своей новой любви.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019