Хави: победа «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов выведет клуб на новый уровень

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился мнением о том, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сделает всё возможное, что выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Хосеп — прирождённый победитель. Да, ему больно, что «Манчестер Сити» так сильно отстаёт от «Ливерпуля» в чемпионате, но сдаваться он не собирается. Он уже выиграл все трофеи в Англии и победа в Лиге чемпионов выведет клуб на новый уровень. Сейчас, я уверен, он сделал приоритетным именно этот трофей», — приводит слова Хави Mirror.

«Манчестер Сити» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 41 очков в 20 турах Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Хосепа Гвардиолы проведут дома с «Эвертоном». Встреча состоится 1 января.