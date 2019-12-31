Хави: победа «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов выведет клуб на новый уровень
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился мнением о том, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сделает всё возможное, что выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.
«Хосеп — прирождённый победитель. Да, ему больно, что «Манчестер Сити» так сильно отстаёт от «Ливерпуля» в чемпионате, но сдаваться он не собирается. Он уже выиграл все трофеи в Англии и победа в Лиге чемпионов выведет клуб на новый уровень. Сейчас, я уверен, он сделал приоритетным именно этот трофей», — приводит слова Хави Mirror.
«Манчестер Сити» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 41 очков в 20 турах Премьер-лиги. Следующий матч подопечные Хосепа Гвардиолы проведут дома с «Эвертоном». Встреча состоится 1 января.
Гвардиола — о VAR: каждые выходные — полный хаос. Надеюсь, в следующем сезоне будет лучше
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