Президент «Ростова»: клуб всегда будет биться до последнего

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам команды.



«Позади насыщенный и интересный событиями 2019-й год! В целом, он оказался позитивным для нашего клуба. Это был не просто год, а целый матч с изобилием красивых, спорных и неоднозначных моментов. В нем были и промежутки, в которых мы уступали, но затем с достоинством выходили победителями. Самое главное, что мы делали это все вместе с Вами и непременно продолжим в будущем! Мы благодарны Вам за то, что Вы всегда рядом с нами, за то, что Вы искренне поддерживаете нашу команду. Ваша вера в нас и преданность – главные мотивы для новых свершений! Мы ждём 2020-й год с уверенностью в своих силах и неимоверным желанием создавать для вас больше радостных и счастливых моментов!



Какие бы ситуации не возникали в наступающем году, «Ростов» всегда будет биться до последнего. Нам предстоит решить немало организационных, финансовых и турнирных задач. Сделаем это все вместе – большой, сплочённой командой! Всегда надеюсь на Вашу искреннюю и преданную поддержу. Желаю каждой семье счастья, крепкого здоровья, благополучия, а любимому клубу – успехов и процветания. Будем продолжать радовать вас красивым футболом и победами! Мы – «Ростов»!», — приводит слова Арутюнянца официальный сайт клуба.

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