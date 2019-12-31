Жоржиньо: молодость игроков «Челси» — не повод, чтобы снижать требования к себе
Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился мнением о составе клуба. По словам итальянского хавбека, футболистам «Челси» не стоит искать оправдания в молодости и отсутствии опыта.
«Говоря о «Челси», мы часто повторяем слово «молодые», но мы сейчас находимся в середине сезона. И каждый игрок должен нести ответственность. Молодость — не повод, чтобы снижать требования, нужно быть готовым», — приводит слова Жоржиньо Goal.
«Челси» в текущем сезоне занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонский клуб набрал 35 очков. Следующим соперником лондонцев станет «Брайтон», этот матч состоится 1 января.
Перед началом нынешнего сезона «Челси» не смог осуществлять трансферы из-за трансферного запрета ФИФА.
Нападающий «Челси» Абрахам желает получать € 140 тыс. в неделю по новому контракту
- 31 декабря 2019
-
10:27
-
10:21
-
10:08
-
10:02
-
09:46
-
09:45
-
09:19
-
09:19
-
09:00
-
07:58
-
07:53
-
06:58
-
04:50
-
04:10
-
03:24
-
03:05
-
02:53
-
01:54
-
00:59
-
00:49
-
00:43
-
00:27
-
00:17
- 30 декабря 2019
-
23:56
-
23:37
-
23:32
-
23:07
-
22:48
-
22:29
-
22:13
-
21:56
-
21:47
-
21:15
-
20:59
-
20:27
Партнерский контент