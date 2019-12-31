Жоржиньо: молодость игроков «Челси» — не повод, чтобы снижать требования к себе

Полузащитник «Челси» Жоржиньо поделился мнением о составе клуба. По словам итальянского хавбека, футболистам «Челси» не стоит искать оправдания в молодости и отсутствии опыта.

«Говоря о «Челси», мы часто повторяем слово «молодые», но мы сейчас находимся в середине сезона. И каждый игрок должен нести ответственность. Молодость — не повод, чтобы снижать требования, нужно быть готовым», — приводит слова Жоржиньо Goal.

«Челси» в текущем сезоне занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. Лондонский клуб набрал 35 очков. Следующим соперником лондонцев станет «Брайтон», этот матч состоится 1 января.

Перед началом нынешнего сезона «Челси» не смог осуществлять трансферы из-за трансферного запрета ФИФА.