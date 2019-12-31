Березовский покинул «Сочи»

Роман Березовский покинул ФК «Сочи», сообщает пресс-служба южан. Березовский, работавший и.о. главного тренера клуба, прекратил сотрудничество с «Сочи» после того, как команда объявила о назначении нового тренера. Им стал Владимир Федотов, который ранее возглавлял «Оренбург».

«Для меня это было незабываемое время. Самые лучшие воспоминания о людях и о городе, если будет возможность, обязательно буду приезжать в Сочи. Большое желание, чтобы людей на стадионе становилось все больше, а игра и результаты все лучше и лучше», — сказал Березовский.

Ранее сообщалось, что Березовский может вернуться в Армению. 45-летний специалист вёл переговоры с рядом клубов.

После 19 туров РПЛ «Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.