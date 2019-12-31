Березовский покинул «Сочи»

Роман Березовский покинул ФК «Сочи», сообщает пресс-служба южан. Березовский, работавший и.о. главного тренера клуба, прекратил сотрудничество с «Сочи» после того, как команда объявила о назначении нового тренера. Им стал Владимир Федотов, который ранее возглавлял «Оренбург».
«Для меня это было незабываемое время. Самые лучшие воспоминания о людях и о городе, если будет возможность, обязательно буду приезжать в Сочи. Большое желание, чтобы людей на стадионе становилось все больше, а игра и результаты все лучше и лучше», — сказал Березовский.
Ранее сообщалось, что Березовский может вернуться в Армению. 45-летний специалист вёл переговоры с рядом клубов.
После 19 туров РПЛ «Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.
- 31 декабря 2019
-
10:27
-
10:21
-
10:08
-
10:02
-
09:46
-
09:45
-
09:19
-
09:19
-
09:00
-
07:58
-
07:53
-
06:58
-
04:50
-
04:10
-
03:24
-
03:05
-
02:53
-
01:54
-
00:59
-
00:49
-
00:43
-
00:27
-
00:17
- 30 декабря 2019
-
23:56
-
23:37
-
23:32
-
23:07
-
22:48
-
22:29
-
22:13
-
21:56
-
21:47
-
21:15
-
20:59
-
20:27