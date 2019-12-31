«Ливерпуль» может отдать нападающего Брюстера в «Суонси» в аренду
«Ливерпуль» может отдать нападающего команды Райана Брюстера в аренду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Liverpool Echo.
Как сообщает источник, такое решение может принять клуб после матча с «Эвертоном» в рамках Кубка Англии, который состоится 5 января. На нападающего претендует выступающий в Чемпионшипе «Суонси», который уже ведёт переговоры с представителями мерсисайдского клуба. Этот процесс может быть ускорен, когда 1 января откроется трансферное окно.
Нападающий сборной Англии выиграл чемпионат мира до 17 лет в 2017 году. Нынешний тренер «Суонси» Стив Купер был тренером той национальной команды Англии. Райан Брюстер так и не сыграл ни одного матча в английской Премьер-лиге в этом сезоне.
«Ливерпуль» — лучшая команда 2019 года по версии спортивных журналистов
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