УЕФА представил сборную открытий Лиги чемпионов

УЕФА на своём официальном сайте опубликовал символическую сборную, в которую вошли игроки, ставшие главными открытиями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



В составе команды оказались сразу двое представителей «Байера» и один – «Атлетико», которые противостояли московскому «Локомотиву» на групповом этапе и в итоговой таблице обошли их и пробились в плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов соответственно. Также в сборной оказался один игрок «РБ Лейпциг», финишировавшего на первой строчке в квартете с «Зенитом», который, как и «железнодорожники», не сумел обеспечить себе еврокубковую весну.



Сборная открытий: Алекс Мерет («Наполи»), Ашраф Хакими («Боруссия» Дортмунд), Бенжамен Павар («Бавария»), Деотшанкюль Юпамекано («РБ Лейпциг»), Ренан Лоди («Атлетико»), Сандер Берге («Генк»), Кай Хаверц («Байер»), Даниэль Ольмо («Динамо» Загреб), Родриго («Реал»), Эрлинг Холанд («Ред Булл Зальцбург», перешёл в «Боруссию» Дортмунд), Лаутаро Мартинес («Интер»).

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