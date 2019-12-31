ФИФА рассматривает изменение правила определения офсайда

Правило определения положения вне игры в футболе может в скором времени претерпеть изменения, сообщает The Times.



По информации издания, ФИФА в настоящее время рассматривает новый способ определения офсайда, при котором игрок будет находиться вне игры только в том случае, если всем телом будет ближе к воротам, чем соперник.



При этом мнения относительно потенциального нововведения в организации разделяются – многие опасаются, что после изменения правила нападающие получат значительное преимущество перед защитниками и баланс в игре будет нарушен.



Если ФИФА всё же решится на изменение, то ей предстоит обратиться в International FA Board (IFAB) – организацию, отвечающую за правила в футболе – которая затем проведёт испытание нововведения и, в случае успешного исхода, внесёт изменение в законы игры.



Напомним, последнее изменение правила определения офсайда произошло в 1990 году. До этого игрок находился вне игры, когда располагался на одном уровне с соперником.

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