Ребров и Ещенко поздравили болельщиков «Спартака» с Новым годом

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров и защитник Андрей Ещенко обратились к болельщикам клуба в преддверии Нового года.
«Дорогие болельщики, красно-белые. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю в первую очередь здоровья вам, вашим семьям, близким. Желаю, чтобы этот Новый год вы встретили с теми, кого действительно любите, с кем вам будет хорошо за новогодним столом. Ну и, конечно, ждём всех вас в следующем году на стадионе. Уверен, что следующий год мы будем встречать в красно-белых цветах, будем получать много положительных эмоций, выигрывать, побеждать и все вместе отмечать наши победы. С Новым годом», — сказал Ребров в ролике, опубликованном в «твиттере» «Спартака».
«Дорогие красно-белые болельщики, тиффози, болелы. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю всем счастья, любви, здоровья, терпения. Конечно, чтобы приходили на стадион, болели за нас, топили за «Спартак». С Новым годом», — добавил Ещенко.
- 31 декабря 2019
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