Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мактоминай рискует пропустить до двух месяцев
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай рискует пропустить до восьми недель. Напомним, хавбек получил травму колена в домашнем матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (4:1). Об этом сообщает Daily Mail.
Как сообщает источник, обследование подтвердило повреждение связок колена. Изначально главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер рассчитывал на то, что хавбек будет отсутствовать от трёх до четырёх недель, однако после дополнительного обследования медицинский штаб вынес более пессимистичный прогноз. Мактоминай, скорее всего, пропустит матч с «Ливерпулем», а также оба матча Кубка английской лиги с «Манчестер Сити».
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в английской Премьер-лиге, набрав 31 очко в 20 матчах чемпионата.
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мактоминай пропустит 3–4 недели из-за травмы
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