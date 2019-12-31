Семак — читателям «Чемпионата»: дарите счастье своим близким
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак обратился к читателям «Чемпионата» в канун новогодних праздников.
«В наступающем году и десятилетии желаю вам счастья, только позитивных эмоций, всегда быть позитивными, радостными и весёлыми! Дарите счастье всем вашим близким. С Новым годом!» — сказал Семак.
Видео доступно на «Чемпионате».
Сергей Семак был игроком «Зенита» в период с 2010 по 2013 год и возглавил питерский клуб в мае 2018 года. «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У подопечных Сергея Семака в активе 45 очков в 19 турах. Следующий матч в рамках чемпионата России команда из Санкт-Петербурга проведёт дома с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Газпром Арена».
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