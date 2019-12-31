Джикия — читателям «Чемпионата»: пусть будет много хороших статей!

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия обратился к читателям «Чемпионата» в преддверии Нового года.



«Всех читателей «Чемпионата» поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю всем счастья, здоровья, всего самого хорошего и исполнения всех желаний! Пусть будет много хороших статей!» — сказал Джикия.

Видео доступно на «Чемпионате».

Джикия защищает цвета «Спартака» с 2017 года, а ранее выступал за «Локомотив-2», «Спартак-Нальчик», «Химик» и «Амкар». С 2017 года Георгий вызывается в сборную России.



В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол, а также получил 4 жёлтые карточки. «Спартак» после 19 туров занимает 10-е место в турнирной таблице первенства.