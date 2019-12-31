Бистрович — читателям «Чемпионата»: желаю много удачи, здоровья и радости

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович обратился к читателям «Чемпионата» в преддверии новогодних праздников.
«Привет, ребята! Поздравляю с Новым годом. Желаю много удачи, здоровья и радости!» — сказал Бистрович.
Видео доступно на «Чемпионате».
Кристиян Бистрович защищает цвета «армейского» клуба с 2018 года, сыграв более 50 матчей за ЦСКА. В этом сезоне хорватский полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги. Хавбек забил один гол и стал автором двух результативных передач. Подопечные Виктора Гончаренко располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России с 34 очками в активе в 19 турах. Следующий матч московский клуб проведёт дома с «Уралом» в рамках РПЛ. Встреча состоится 29 февраля на стадионе «ВЭБ Арена».
- 31 декабря 2019
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