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Слуцкий обратился к своим подписчикам в «Инстаграме». Видео

Слуцкий обратился к своим подписчикам в «Инстаграме». Видео
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратился к своим подписчикам в «Инстаграме» в преддверии Нового года.

«Всем привет! Дорогие подписчики, в уходящем году я открыл «Инстаграм». Это было сложное и интересное для меня решение, но я нисколько не жалею. Все мы прекрасно знаем, что жизнь, особенно жизнь в футболе, очень тяжела, насыщенна, эмоциональна. Но я хотел показать вам, что футбол, как и жизнь, состоит не только из стрессовых моментов, но и из шуток, юмора, улыбок, хорошего позитивного настроения. Ведь все мы должны получать огромное удовольствие и от футбола, и от нашей жизни. Поэтому я пытаюсь показывать какие-то интересные, яркие моменты, включать самоиронию, потому что улыбаясь, смеясь над собой в том числе, мы делаем самих себя сильнее и интереснее.

Я вам желаю положительных эмоций в новом году и всего наилучшего. Любите футбол, умейте смеяться над собой и получайте положительные эмоции», — сказал Слуцкий.

Видео доступно на «Чемпионате».

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