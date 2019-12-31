Радимов — читателям «Чемпионата»: желаю здоровья, веселья и улыбок!
Бывший футболист «Зенита», а ныне главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов обратился к читателям «Чемпионата» в преддверии Нового года.
«Ребята, с наступающим Новым годом! Желаю здоровья — это раз, веселья и улыбок — точно два. И точно всем любви», — сказал Радимов.
Видео доступно на «Чемпионате».
Владислав Радимов защищал цвета команды из Санкт-Петербург с 2003 по 2008 год и принял участие в более чем 100 матчах команды. «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У подопечных Сергея Семака в активе 45 очков в 19 турах. Следующий матч в рамках чемпионата России команда из Санкт-Петербурга проведёт дома с «Локомотивом». Встреча состоится 29 февраля на стадионе «Газпром Арена».
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