Сульшер: нам нужны только подходящие игроки. Нет смысла просто покупать игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что клуб будет приобретать только тех игроков, которые подойдут команде.
«Я всегда оптимистично настроен. Я нападающий по духу и всегда был оптимистом. Уверен, что мы сможем сохранить наших игроков в форме, а если на рынке будут доступны подходящие нам игроки, ресурсы у нас имеются. Руководство клуба меня поддерживает, но мы говорим о тех игроках, которые нам действительно подойдут.
Нет смысла покупать игроков просто ради покупки. Это может нарушить «химию» и сложившиеся хорошие отношения внутри коллектива.
Это должен быть подходящий игрок, желательно на долгосрочную перспективу. Если мы сохраним нынешнюю форму и продолжим прибавлять, то, усилившись одним-двумя футболистами, у нас будет конкуренция за место в основе», — приводит слова Сульшера The Guardian.
- 31 декабря 2019
-
15:12
-
14:54
-
14:15
-
14:14
-
14:03
-
13:45
-
13:19
-
13:08
-
12:45
-
12:43
-
12:15
-
12:00
-
11:57
-
11:39
-
11:28
-
11:14
-
11:05
-
11:00
-
10:42
-
10:42
-
10:27
-
10:21
-
10:08
-
10:02
-
09:46
-
09:45
-
09:19
-
09:19
-
09:00
-
07:58
-
07:53
-
06:58
-
04:50
-
04:10
-
03:24