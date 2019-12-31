Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер: нам нужны только подходящие игроки. Нет смысла просто покупать игроков

Сульшер: нам нужны только подходящие игроки. Нет смысла просто покупать игроков
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что клуб будет приобретать только тех игроков, которые подойдут команде.

«Я всегда оптимистично настроен. Я нападающий по духу и всегда был оптимистом. Уверен, что мы сможем сохранить наших игроков в форме, а если на рынке будут доступны подходящие нам игроки, ресурсы у нас имеются. Руководство клуба меня поддерживает, но мы говорим о тех игроках, которые нам действительно подойдут.

Нет смысла покупать игроков просто ради покупки. Это может нарушить «химию» и сложившиеся хорошие отношения внутри коллектива.

Это должен быть подходящий игрок, желательно на долгосрочную перспективу. Если мы сохраним нынешнюю форму и продолжим прибавлять, то, усилившись одним-двумя футболистами, у нас будет конкуренция за место в основе», — приводит слова Сульшера The Guardian.

Сульшер объяснил отсутствие Погба в матче с «Бёрнли»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019