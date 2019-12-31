Клопп хочет продления контракта с Лалланой, чтобы игрок не ушёл из «Ливерпуля» бесплатно

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может в скором времени продлить контракт с клубом, истекающий летом 2020 года.



Как сообщает The Telegraph, 31-летний футболист с большой вероятностью покинет красных по окончании нынешнего сезона, поскольку хочет получать больше игровой практики на закате карьеры. Главный тренер команды Юрген Клопп смирился с предстоящим уходом Адама, однако хотел бы, чтобы тот продлил действующее соглашение на один год, чтобы избежать трансфера хавбека на правах свободного агента. Немецкий специалист считает, что Лаллана остаётся востребованным игроком и что «Ливерпуль» может выручить деньги с его продажи.



Лаллана перешёл в «Ливерпуль» в 2014 году из «Саутгемптона» за € 31 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 9 матчей в английской Премьер-лиге, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Полузащитник «Ливерпуля» Лаллана может перейти в MLS или китайскую Суперлигу