«Пошёл этот 2019 год в баню». Глушаков поздравил болельщиков с праздником

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в своём «инстаграме» обратился к своим подписчикам и болельщикам в преддверии Нового года.



«Дорогие мои друзья, мои подписчики. Вот и заканчивается 2019 год. Год был как кардиограмма сердца – фиг его поймёшь. Но это жизнь, это судьба каждого, и не просто так нам даются вызовы в жизни, а, наверное, чтобы мы их решали. Короче, пошёл этот 2019 год в баню, мы встретим 2020 год.



Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, смеха, улыбок, в ваших домах благополучия, больших побед в жизни и на футбольном поле, и помните, что добро всегда побеждает зло. Всех с Новым годом, будьте счастливы! Хорошо отпраздновать праздники!» — сказал Глушаков.

Видео доступно на «Чемпионате».