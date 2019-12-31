«Пошёл этот 2019 год в баню». Глушаков поздравил болельщиков с праздником
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в своём «инстаграме» обратился к своим подписчикам и болельщикам в преддверии Нового года.
«Дорогие мои друзья, мои подписчики. Вот и заканчивается 2019 год. Год был как кардиограмма сердца – фиг его поймёшь. Но это жизнь, это судьба каждого, и не просто так нам даются вызовы в жизни, а, наверное, чтобы мы их решали. Короче, пошёл этот 2019 год в баню, мы встретим 2020 год.
Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, смеха, улыбок, в ваших домах благополучия, больших побед в жизни и на футбольном поле, и помните, что добро всегда побеждает зло. Всех с Новым годом, будьте счастливы! Хорошо отпраздновать праздники!» — сказал Глушаков.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Походы в баню — 26». Глушаков подвёл итоги 2019 года
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