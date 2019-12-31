Сёмин — болельщикам «Локомотива»: нам есть чем гордиться в этом году

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин обратился к болельщикам клуба в преддверии Нового года в ролике, опубликованном в «инстаграме» «железнодорожников».



«Дорогие друзья, болельщики! Нам есть чем гордиться в этом году. У нас были победы в Кубке страны, Суперкубке, второе место в чемпионате России, были переполненные трибуны на матчах Лиги чемпионов. Но были и поражения. Сегодня я хочу вам сказать большое спасибо за ту поддержку, которую вы нам оказывали на протяжении этого сезона, и поздравить с Новым годом. Пожелать вам всем крепкого здоровья, хорошего настроения. А победы придут. С Новым годом вас!» — сказал Сёмин.

Видео доступно на «Чемпионате».

После 19 туров «Локомотив», набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после зимнего перерыва «железнодорожники» сыграют с «Зенитом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.