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Гендиректор «Локомотива» пожелал читателям «Чемпионата» ярких спортивных событий и побед

Гендиректор «Локомотива» пожелал читателям «Чемпионата» ярких спортивных событий и побед
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе обратился к журналистам и читателям «Чемпионата» в преддверии Нового года.

«От всей души поздравляю читателей и журналистов «Чемпионата» с наступающим Новым годом! Желаю вашему изданию интересных и качественных материалов, а всем читателям «Чемпионата» – ярких спортивных событий и побед в Новом году!» — сказал Кикнадзе.

После 19 туров «Локомотив», набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В первом матче после зимнего перерыва команда сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге.

В Лиге чемпионов «железнодорожники» финишировали на четвёртой строчке в группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

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