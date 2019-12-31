Морено — об Энрике: не чувствую ничего, кроме благодарности за 9 замечательных лет работы

Новый главный тренер «Монако» Роберт Морено рассказал об отношениях с Луисом Энрике, с которым он работал в национальной команде Испании.
«Я провёл девять замечательных лет с Луисом Энрике в сборной Испании. Я не чувствую ничего, кроме благодарности. То, что произошло несколько недель назад, уже в прошлом. Я являюсь тренером уже 28 лет, с 14-летнего возраста. Сейчас я должен проявить себя в качестве главного тренера. Прошлого не изменить, но я должен просто оставить его позади», — приводит слова Морено Marca.
Напомним, Энрике возглавил сборную Испании летом 2018 года. С марта 2019-го на тренерской скамье команды его начал заменять Морено. Летом Энрике объявил, что покидает должность наставника сборной из-за смертельной болезни девятилетней дочери. Королевская испанская футбольная федерация подписала с Морено полноценный контракт. Под руководством последнего сборная страны вышла на Евро-2020. Морено заявлял о готовности покинуть пост тренера, если Энрике решит вернуться.
- 31 декабря 2019
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